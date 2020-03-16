Информатор WADA Cтепанова стала единственной нейтральной легкоатлеткой, выступавшей зимой

ТАСС, 16 марта. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова стала единственной легкоатлеткой, выступавшей в нейтральном статусе в зимнем сезоне 2020 года. Как сообщает сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), спортсменка выступала на двух турнирах, проходивших в США в январе и феврале.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Первыми это право в июле 2016 года получили покинувшая страну Степанова и прыгунья в длину Дарья Клишина, на протяжении нескольких последних лет тренирующаяся в США. Степанова и Клишина обладают нейтральным статусом бессрочно, в отличие от других российских спортсменов, которым необходимо каждый год подавать в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций новые заявки на получение возможности выступать в зарубежных соревнованиях.

World Athletics в ноябре 2019 года после изучения дела уличенного в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко приняла решение приостановить выдачу нейтрального статуса российским спортсменам до тех пор, пока во Всероссийской федерации легкой атлетики не произойдут кардинальные изменения. 28 февраля в ВФЛА прошли новые выборы, а 12 марта по окончании зимнего сезона совет World Athletics принял решение о возобновлении выдачи российским спортсменам разрешений на участие в международных соревнованиях в cтатусе нейтральных атлетов (ANA).

33-летняя Степанова в зимнем сезоне 2020 года выступала на двух турнирах в американском городе Боулдер (штат Колорадо). 11 января на соревнованиях Potts Invitational спортсменка пробежала дистанцию в одну милю с четвертым результатом в своем забеге (5 минут 7,56 секунды). 31 января на Colorado Invitational она пробежала 800 метров за 2.11,74, а 1 февраля одну милю - за 5.12,12. Дарья Клишина осенью 2019 года заявила, что пропустит зимний сезон.

Олимпийский норматив на Игры-2020 в женском беге на 800 метров равен 1.59,50.