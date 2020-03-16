{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Информатор WADA Cтепанова стала единственной нейтральной легкоатлеткой, выступавшей зимой

Спортсменка выступала на двух турнирах, проходивших в США в январе и феврале

ТАСС, 16 марта. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова стала единственной легкоатлеткой, выступавшей в нейтральном статусе в зимнем сезоне 2020 года. Как сообщает сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), спортсменка выступала на двух турнирах, проходивших в США в январе и феврале.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Первыми это право в июле 2016 года получили покинувшая страну Степанова и прыгунья в длину Дарья Клишина, на протяжении нескольких последних лет тренирующаяся в США. Степанова и Клишина обладают нейтральным статусом бессрочно, в отличие от других российских спортсменов, которым необходимо каждый год подавать в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций новые заявки на получение возможности выступать в зарубежных соревнованиях.

World Athletics в ноябре 2019 года после изучения дела уличенного в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко приняла решение приостановить выдачу нейтрального статуса российским спортсменам до тех пор, пока во Всероссийской федерации легкой атлетики не произойдут кардинальные изменения. 28 февраля в ВФЛА прошли новые выборы, а 12 марта по окончании зимнего сезона совет World Athletics принял решение о возобновлении выдачи российским спортсменам разрешений на участие в международных соревнованиях в cтатусе нейтральных атлетов (ANA).

33-летняя Степанова в зимнем сезоне 2020 года выступала на двух турнирах в американском городе Боулдер (штат Колорадо). 11 января на соревнованиях Potts Invitational спортсменка пробежала дистанцию в одну милю с четвертым результатом в своем забеге (5 минут 7,56 секунды). 31 января на Colorado Invitational она пробежала 800 метров за 2.11,74, а 1 февраля одну милю - за 5.12,12. Дарья Клишина осенью 2019 года заявила, что пропустит зимний сезон.

Олимпийский норматив на Игры-2020 в женском беге на 800 метров равен 1.59,50.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
КХЛ
Капитан "Локомотива" Стаффан Кронвалль завершил карьеру
До перехода в КХЛ Кронвалль выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Торонто", Вашингтон" и "Калгари"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС