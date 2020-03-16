СМИ: УЕФА может признать победителями чемпионатов нынешних лидеров лиг

ТАСС, 16 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ходе видеоконференции во вторник предложит представителем всех 55 европейских федераций признать чемпионами стран команды, которые на данный момент возглавляют турнирные таблицы своих лиг. Об этом сообщает испанская газета AS.

По информации издания, президент УЕФА Александр Чеферин подтвердил, что поддерживает данный формат определения чемпиона на момент приостановки каждого из национальных первенств. Так же будут определены и команды, которые квалифицируются в Лигу чемпионов и Лигу Европы следующего сезона. Понижение и повышение команд в дивизионах будет определяться руководством национальных чемпионатов без участия УЕФА.

Также на 17 марта запланировано обсуждение вопроса о возможном проведении или переносе до следующего года чемпионата Европы - 2020 и завершение еврокубков этого сезона.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.