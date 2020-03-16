СМИ: НХЛ позволит игрокам вернуться на родину при условии соблюдения карантина

ТАСС, 16 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) выпустила директиву, согласно которой игрокам будет позволено вернуться на родину при условии соблюдения карантина. Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Крис Джонстон.

Данная мера будет действовать до конца марта.

12 марта НХЛ приостановила проведение регулярного чемпионата из-за коронавируса, до этого такое решение приняли Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Главная лига футбола (MLS).

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.