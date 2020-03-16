Проведение финальных игр турнира "Золотая шайба" в Сочи находится под вопросом

СОЧИ, 16 марта. /ТАСС/. Финальные соревнования Всероссийского детского хоккейного турнира "Золотая шайба" в Сочи могут не состояться. Об этом сообщил ТАСС в понедельник вице-президент Всероссийского клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" им. А. В. Тарасова Юрий Германенко.

Турнир "Золотая шайба" стартовал в Сочи 25 февраля и собрал более трех тысяч юных спортсменов из 69 субъектов РФ. Финальные соревнования, согласно графику, должны пройти 17 марта.

"Зрителей точно не будет, соревнований в полном виде тоже не будет. Сейчас Минспорт России выпустил решение о том, что из регионов, в которых объявлен карантин, команды не принимаются. Кроме того, если спортивный объект закроют, проведение игр станет под вопросом", - сказал Германенко.

По его словам, в настоящее время в Сочи уже приехали 13 команд для участия в соревнованиях, для проведения которых у организаторов "все готово". Германенко добавил, что во вторник команда продолжит работать в штатном режиме, однако, в каком формате пройдут соревнования, станет известно после проведения мандатной комиссии.

С 15 марта вступило в силу постановление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, согласно которому в регионе вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса. Кроме того, на территории Кубани было запрещено проведение мероприятий при участии более 1 тысячи человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

О турнире

Турнир "Золотая шайба" был впервые организован в декабре 1964 года как всесоюзное первенство среди детских хоккейных команд. Основателем и председателем клуба "Золотая шайба" на протяжении долгих лет был выдающийся советский тренер Анатолий Тарасов, в настоящее время президентом этого клуба является его внук Алексей Тарасов.

Турнир представляет собой соревнования среди юных хоккеистов от 10 до 15 лет, которые разделены на три возрастные группы, и проходит в три этапа: первый - на уровне муниципальных образований (город, село), второй - на уровне субъектов РФ, третий, финальный этап, проводится среди команд-победительниц. В "Золотой шайбе" принимают участие только дворовые команды. В разное время в турнире участвовали такие хоккеисты, как Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов.