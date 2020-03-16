Свищев: российские керлингисты отправлены на карантин после возвращения из Европы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу и команда в дабл-миксте отправлены на карантин после возвращения из Европы. Об ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Ранее Международная федерация керлинга из-за угрозы распространения коронавируса отменила мужской чемпионат мира, который должен был пройти в Глазго с 28 марта по 5 апреля и чемпионат мира среди смешанных пар в Канаде с 18 по 25 апреля.

"Только что в Москву прилетели сборные России по керлингу. Сборная в дисциплине дабл-микст прилетела из Будапешта с этапа Мирового тура, где наши спортсмены Анастасия Москалева и Александр Еремин стали первыми, а также вернулась наша мужская команда из Великобритании, - сказал Свищев. - В Шереметьеве у ребят взяли анализы из полости рта и носа, они чувствуют себя хорошо, мы следим за их здоровьем. Ребята уезжают по домам и будут находиться на самоизоляции в течение двух недель".

"Надеемся, что все будет хорошо. Они были ограждены от массовых скоплений", - добавил Свищев.