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Отмена соревнований из-за коронавируса

Свищев: российские керлингисты отправлены на карантин после возвращения из Европы

Ранее Международная федерация керлинга из-за угрозы распространения коронавируса отменила мужской чемпионат мира и мировое первенство среди смешанных пар

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу и команда в дабл-миксте отправлены на карантин после возвращения из Европы. Об ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Ранее Международная федерация керлинга из-за угрозы распространения коронавируса отменила мужской чемпионат мира, который должен был пройти в Глазго с 28 марта по 5 апреля и чемпионат мира среди смешанных пар в Канаде с 18 по 25 апреля.

"Только что в Москву прилетели сборные России по керлингу. Сборная в дисциплине дабл-микст прилетела из Будапешта с этапа Мирового тура, где наши спортсмены Анастасия Москалева и Александр Еремин стали первыми, а также вернулась наша мужская команда из Великобритании, - сказал Свищев. - В Шереметьеве у ребят взяли анализы из полости рта и носа, они чувствуют себя хорошо, мы следим за их здоровьем. Ребята уезжают по домам и будут находиться на самоизоляции в течение двух недель".

"Надеемся, что все будет хорошо. Они были ограждены от массовых скоплений", - добавил Свищев.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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