ВФЛА запретила атлетам выезжать в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией

ТАСС, 16 марта. Российским легкоатлетам, тренерам и персоналу сборной России запрещено выезжать в страны с неблагополучной эпидемиологической на фоне пандемии коронавируса обстановкой. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Уже посетившие данные страны представители федерации обязаны пройти 14-дневный карантин. Все заседания президиума, бюро президиума и других органов ВФЛА будут до 31 марта проходить в формате видеоконференций.

"В текущей ситуации, когда ВОЗ официально назвала пандемией ситуацию с распространением в мире коронавирусной инфекции, мы не можем рисковать ни спортсменами, ни специалистами, ни сотрудниками федерации, - заявил президент ВФЛА Евгений Юрченко. - Наше сегодняшнее решение, на мой взгляд, единственно верное и крайне необходимое".

Также ВФЛА объявила об отмене всероссийского турнира по четырехборью "Шиповка юных", который должен был пройти с 21 по 28 марта в Саранске. Чемпионат и первенства России по горному бегу вверх в Железноводске (21 марта) и Кубок России по кроссу в Кисловодске (28 марта) пройдут без присутствия зрителей. До этого были отменены различные международные соревнования, включая чемпионат мира по легкой атлетике в помещении в китайском Нанкине, чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении в китайском Ханчжоу, чемпионат Азии по кроссу, Кубок Европы по метаниям, полумарафоны в Нью-Йорке и Киеве, марафоны в Риме, Вене, Бостоне и Лондоне, а также командный чемпионат мира по спортивной ходьбе.

"У нас не было сомнений относительно отмены ряда внутрироссийских стартов. Поезда, самолеты, стадионы - это скопление людей, а значит, риски, которые мы сейчас обязаны минимизировать. Надеюсь на то, что все участники нашего легкоатлетического сообщества проявят сознательность и четкую позицию. Другого, на мой взгляд, в подобной ситуации и быть не может", - заявил вице-президент ВФЛА, глава медицинской комиссии федерации Эдуард Безуглов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.