Минспорт Краснодарского края: матчи Еврочелленджа Россия - Латвия должны быть отменены

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матчи Евровызова между сборными России и Латвии по хоккею, запланированные на 23 и 25 апреля в Сочи, должны быть отменены. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Краснодарского края Андрей Марков.

В понедельник Министерство спорта РФ опубликовало документ, в котором говорится об отмене международных соревнований до особого распоряжения на территории Российской Федерации с 16 марта. Контроль за исполнением решения возложен на общероссийские и региональные спортивные федерации, органы исполнительной власти субъектов РФ.

"Сегодня получено письмо министра спорта России Олега Матыцина, адресованное главам субъектов РФ и федераций, - сказал Марков. - Исходя из этого [содержания письма] следует сделать однозначный вывод, что матчи хоккейного Еврочелленджа в Сочи между сборными России и Латвии, запланированные на 23 и 25 апреля, должны быть отменены".

Игры должны были пройти на олимпийской арене "Шайба".