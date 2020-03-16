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Отмена соревнований из-за коронавируса

Квалификационные турниры к ОИ-2020 по стрельбе из лука перенесены из-за коронавируса

Решение коснулось соревнований, которые должны были состояться до 30 апреля

ТАСС, 16 марта. Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) перенесла на неопределенный срок ряд международных соревнований, включая квалификационные турниры к Олимпийским играм - 2020, в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

В список перенесенных турниров входят все соревнования, проведение которых было запланировано до 30 апреля. Среди них Панамериканские игры (23-29 марта), чемпионат Океании (5-9 апреля), чемпионат Европы среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (18-26 апреля). Эти соревнования являются отборочными на Олимпийские и Паралимпийские игры. Новые даты проведения турниров будут определены позднее.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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