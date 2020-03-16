Квалификационные турниры к ОИ-2020 по стрельбе из лука перенесены из-за коронавируса

ТАСС, 16 марта. Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) перенесла на неопределенный срок ряд международных соревнований, включая квалификационные турниры к Олимпийским играм - 2020, в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

В список перенесенных турниров входят все соревнования, проведение которых было запланировано до 30 апреля. Среди них Панамериканские игры (23-29 марта), чемпионат Океании (5-9 апреля), чемпионат Европы среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (18-26 апреля). Эти соревнования являются отборочными на Олимпийские и Паралимпийские игры. Новые даты проведения турниров будут определены позднее.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.