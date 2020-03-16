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Футбол в России

"Тамбов" разгромил "Крылья Советов" в матче РПЛ

Благодаря победе "Тамбов" поднялся на 11-е место в турнирной таблице

ТАСС, 16 марта. "Тамбов" разгромил самарские "Крылья Советов" со счетом 3:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноименной арене, где "Тамбов" проводит домашние игры второй половины чемпионата.

Голами отметились Георгий Мелкадзе (33-я минута), Владимир Обухов (54) и Антон Килин (80).

Голкипер "Тамбова" Гиорги Шелия провел шестой "сухой" матч в текущем сезоне, а также отметился голевой передачей на Килина. Он стал вторым вратарем после голкипера "Рубина" Юрия Дюпина, который сделал результативный пас в этом розыгрыше РПЛ. На 86-й минуте впервые в составе "Крыльев Советов" на поле появился Сафа Хади, который стал первым представителем Ирака в истории чемпионата России.

"Тамбов" одержал третью крупную победу в дебютном сезоне в чемпионате России, 26 октября "Тамбов" дома обыграл "Уфу" со счетом 3:0, 7 декабря - дома "Оренбург" с тем же счетом. В текущем сезоне в матче первого круга "Тамбов" уступил на выезде "Крыльям Советов" со счетом 0:2.

Арендованный у "Спартака" Георгий Мелкадзе и воспитанник красно-белых Владимир Обухов являются лучшими бомбардирами своей команды, забив по шесть мячей в текущем розыгрыше чемпионата. Также арендованный у красно-белых полузащитник Максим Глушенков впервые вышел в стартовом составе "Крыльев Советов", заменив по позиции получившего красную карточку в прошлом туре против "Рубина" (1:0) Антона Зиньковского.

"Тамбов" поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав 25 очков в 22 матчах. "Крылья Советов" с 22 очками после 22 туров занимают предпоследнее, 15-е место. В следующем туре у "Тамбова" запланирована выездная игра против "Уфы" 22 марта, у "Крыльев Советов" - домашний матч с грозненским "Ахматом". Обе встречи намечены на 22 марта.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит22155244-1050
2Локомотив22125532-2541
3Краснодар22118336-2241
4Ростов22115639-3438
5ЦСКА22106629-2236
6Динамо2286820-2530
7Арсенал22841025-2728
8Спартак22841024-2328
9Уфа2269716-1927
10Урал2267926-4125
11Тамбов22741126-2725
12Сочи22661026-2824
13Оренбург22651126-3623
14Рубин2258912-2223
15Крылья Советов22641222-2922
16Ахмат22481016-2920

 

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Российский футбол
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