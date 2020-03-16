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Отмена соревнований из-за коронавируса

Худяков: матч с "Крыльями Советов" не станет для "Тамбова" последним в текущем сезоне

17 марта РПЛ рассмотрит ситуацию с коронавирусом и примет решение о порядке проведения матчей чемпионата России.

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков считает, что встреча 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" не была последней в текущем сезоне. Такое мнение Худяков высказал ТАСС.

"Тамбов" обыграл "Крылья Советов" со счетом 3:0. 17 марта РПЛ рассмотрит ситуацию с коронавирусом и примет решение о порядке проведения матчей чемпионата России.

"Я не думаю, что это был последний матч "Тамбова" в этом сезоне, - сказал Худяков. - Если примут решение о переносе чемпионата Европы 2020 года, то мы сможем доиграть чемпионат через месяц-полтора. Сегодня мы уверенно победили в тяжелой игре, "Крылья Советов" - очень сильная команда. Наша команда хорошо играет на контратаках, и при счете 1:0 я понимал, что у наших ворот будет много моментов, но у соперника появилось много зон, и за счет этого у нас появились свои моменты".

"Тамбов" проводит домашние матчи в Нижнем Новгороде в связи с реконструкцией стадиона в Тамбове. "Сегодня ребята были огромными молодцами, с реализацией все было супер. Снимаю шляпу перед тренерским штабом, потому что мы практически живем и тренируемся на выезде, домашние матчи проводим на выезде. У нас отличный коллектив, никогда такого не было", - отметил собеседник ТАСС.

В предыдущих двух встречах "Тамбов" сыграл вничью с казанским "Рубином" (0:0), а затем уступил московскому "Динамо" (0:1). "Очень тяжело было, но в нужный момент собрались. В первом туре [после перерыва] была тяжелая игра против "Рубина", в матче с "Динамо" мне не очень понравился наш футбол, слишком прижались к своим воротам. Понимали важность встречи с "Крыльями Советов", серьезно настраивались, мы были на предпоследнем месте перед этой игрой, так что собраться в нужный момент, это очень важно".

"Тамбов" поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав 25 очков в 22 матчах.

 

"Тамбов" принимает все необходимые меры

 

Худяков подчеркнул, что клуб предпринимает все необходимые меры по борьбе с коронавирусом: "Мы живем на базе в Тарасовке, это нас немного изолирует от коронавируса. Но, с другой стороны, ситуация напрягает, ребята не понимают, что будет дальше. У нас есть все, что нужно, все меры предпринимаются, пьем витамины, медицинский персонал работает на хорошем уровне, ребята, которые уезжают в Москву, обязательно надевают маски, это даже не обговаривается".

"Если приостановят чемпионат, мы будем жить в Тарасовке, где созданы все условия для тренировок. Условия у нас там шикарнейшие", - заключил Худяков.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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