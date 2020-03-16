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Отмена соревнований из-за коронавируса

Футбольный клуб "Монако" отменил тренировки из-за коронавируса

Игрокам будет позволено заниматься по индивидуальной программе

ТАСС, 16 марта. Руководство футбольного клуба "Монако", в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, запретило проведение тренировок в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игрокам будет позволено тренироваться по индивидуальной программе. Также будут закрыты тренировочная база, стадион, академия и официальный магазин клуба.

Чемпионат Франции, а также другие внутренние футбольные турниры были приостановлены 13 марта. После 28 туров "Монако" с 40 очками занимает девятое место таблицы первенства. 23-летний Головин в текущем сезоне провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя голевыми передачами.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, в том числе на РФ, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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