Голевой пас Кудряшова помог "Антальяспору" победить в матче чемпионата Турции "Сивасспор"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Антальяспор" дома обыграл "Сивасспор" со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата Турции. Встреча из-за коронавируса прошла при пустых трибунах.

Единственный гол на 81-й минуте встречи с передачи российского защитника Федора Кудряшова забил Вейсел Сары. На 85-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник "Сивасспора" Марсело Гойано.

Кудряшов перешел в "Антальяспор" 6 января, его предыдущим клубом был российский "Сочи". До этого он выступал в Турции на протяжении второй половины сезона-2018/19 в составе клуба "Истанбул Башакшехир". Всего в текущем чемпионате он провел девять матчей и отдал три голевые передачи. Также в составе сборной Кудряшов принял участие в четырех матчах чемпионата мира в России.

В компенсированное ко второму тайму время нападающий "Антальяспора", чемпион мира в составе сборной Германии Лукаш Подольски уступил место на поле выступавшему с 2015 по 2017 год за московский "Локомотив" Дельвину Н'Динга. Представлявший ранее российские "Крылья Советов" Адис Яхович (2014-2016) с 13 мячами является лучшим бомбардиром команды этого сезона.

В турнирной таблице чемпионата Турции "Антальяспор" занимает 11-е место с 30 очками после 26 матчей, "Сивасспор" идет четвертым, набрав 49 очков в 26 встречах.

"Антальяспор в следующем матче 21 марта сыграет в гостях с "Бешикташем", "Сивасспор" в тот же день примет "Денизлиспор".