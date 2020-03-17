СМИ: чемпионат Китая по футболу начнется 18 апреля после перерыва на карантин

ТАСС, 16 марта. Чемпионат Китая по футболу стартует 18 апреля в связи с улучшением в стране ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Начало чемпионата было запланировано на 22 февраля, но впоследствии отложено на неопределенный срок. Покинувшие Китай в рамках меры безопасности игроки возвращаются в страну после улучшения обстановки в Китае.

В связи с тем, что многие команды покинули Китай и были на территории других пораженных пандемией стран, они будут должны уйти на 14-дневный карантин.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, в том числе на РФ, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.