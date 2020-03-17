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Отмена соревнований из-за коронавируса

СМИ: чемпионат Китая по футболу начнется 18 апреля после перерыва на карантин

Старт турнира был запланирован на 22 февраля, но впоследствии отложен на неопределенный срок

ТАСС, 16 марта. Чемпионат Китая по футболу стартует 18 апреля в связи с улучшением в стране ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Начало чемпионата было запланировано на 22 февраля, но впоследствии отложено на неопределенный срок. Покинувшие Китай в рамках меры безопасности игроки возвращаются в страну после улучшения обстановки в Китае.

В связи с тем, что многие команды покинули Китай и были на территории других пораженных пандемией стран, они будут должны уйти на 14-дневный карантин.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, в том числе на РФ, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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