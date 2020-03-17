СМИ: НХЛ может возобновить регулярный чемпионат 15 мая

ТАСС, 17 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) в случае улучшения ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, может возобновить матчи регулярного чемпионата 15 мая. Об этом в своем Twitter сообщает журналист телеканала TSN Джино Реда.

Чемпионат был приостановлен 12 марта. По информации Университета Джонса Гопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 4281, умерли по меньшей мере 74 человека.

Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали не проводить в течение следующих восьми недель мероприятия, в которых могут принять участие более 50 человек, из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.