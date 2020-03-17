УЕФА примет решение о проведении еврокубков и Евро-2020 на фоне пандемии коронавируса

ТАСС, 17 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник примет решение о проведении чемпионата Европы 2020 года, а также других турниров под эгидой организации на фоне распространения пандемии коронавируса. Вопрос будет обсуждаться в формате видеоконференции при участии представителей 55 ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro.

Судьба турниров под эгидой УЕФА в этом сезоне оказалась под вопросом из-за начавшейся в конце 2019 года в Центральном Китае вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания, которое распространилось более чем на 130 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Главным очагом коронавируса на территории Европы стала Италия - в начале прошлой недели Национальный олимпийский комитет призвал правительство отменить все спортивные мероприятия, включая футбольное первенство. Сейчас планируется, что соревнования возобновятся 3 апреля. Также до этого срока приостановлен сезон в чемпионате Англии, на день раньше планируется возобновить чемпионат Германии. Национальные первенства Испании и Франции приостановлены, финал Кубка Испании "Атлетик" - "Реал Сосьедад", запланированный на 18 апреля, отложен.

Что касается проводимых УЕФА матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на период с 17 по 19 марта, они тоже отложены на неопределенный срок. Международная федерация футбола (ФИФА) перенесла на май и июнь встречи сборных в отборочном раунде чемпионата мира 2022 года в зоне Азиатской конфедерации футбола, а также отложила старт квалификации в Южной Америке. Также ФИФА рекомендовал перенести международные матчи, запланированные на март и апрель. В организации отметили, что в отношении товарищеских игр окончательное решение будут принимать организаторы соревнований и соответствующие ассоциации.

Будущее еврокубков и ЧЕ-2020

Чемпионат Европы 2020 года отличается от предыдущих турниров тем, что его матчи планируют провести в 12 городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Российский город должен принять три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир запланирован на период с 12 июня по 12 июля 2020 года.

12 марта французское издание L'Equipe сообщило о том, что по итогам видеоконференции УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год, а также об остановке еврокубковых турниров. С озвученной информацией частично согласилась член исполкома организации Эвелина Кристиллин. 14 марта функционер сообщила порталу Football Italia, что стоит перенести турнир на следующий год. При этом, по ее словам, "настало время оставить временной промежуток, чтобы доиграть национальные чемпионаты".

На следующий день после заявления Кристиллин испанское издание AS опубликовало информацию о том, что УЕФА может провести решающие стадии еврокубков в формате "Финала четырех", который предполагает проведение в течение четырех дней по одному полуфинальному матчу вместо серий из двух игр и финала в одном городе. По информации источника, планируется, что "Финал четырех" Лиги чемпионов пройдет в турецком Стамбуле, а Лиги Европы - в польском Гданьске. Сокращение количества игр еврокубков может позволить в освободившиеся в календаре даты провести матчи чемпионатов, приостановленных из-за распространения коронавируса. Лига чемпионов была прервана на стадии 1/8 финала, на данный момент определены четыре участника четвертьфиналов - французский ПСЖ, итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико" и немецкий "Лейпциг"), в Лиге Европы прошли шесть из восьми первых матчей 1/8 финала.

Несмотря на заявление Кристиллин, германский телеканал ZDF распространил сообщение о том, что рассматривается сценарий, при котором чемпионат Европы будет перенесен на осень или зиму текущего года. Если чемпионат Европы пройдет летом 2021 года, то ФИФА придется переносить запланированный на эти сроки клубный чемпионат мира. По данным канала, для организации предпочтителен перенос чемпионата Европы на лето 2021 года.

16 марта AS сообщило о том, что УЕФА в ходе видеоконференции во вторник предложит представителем 55 европейских федераций признать чемпионами стран команды, на данный момент возглавляющие турнирные таблицы своих лиг. Это поможет определить клубы, которые войдут в число участников Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21. При этом понижение и повышение команд в дивизионах будет определяться руководством национальных чемпионатов без участия УЕФА.