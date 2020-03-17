"Валенсия" сообщила о новых случаях заражения футболистов коронавирусом

ТАСС, 17 марта. Испанский футбольный клуб "Валенсия", за который выступает российский полузащитник Денис Черышев, заявил о новых случаях заражения коронавирусом среди игроков команды и персонала. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Все зараженные находятся на карантине, болезнь проходит без симптомов. Имена инфицированных не сообщаются.

В воскресенье клуб заявил о пяти зафиксированных случаях заболевания, среди которых значатся три игрока. Как сообщил ТАСС 15 марта отец Черышева, у российского полузащитника коронавирус не обнаружен.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. По данным Минздрава, сейчас в королевстве выявлено около 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 309 человек умерли. Больше всего инфицированных обнаружено в автономном сообществе Мадрид.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.