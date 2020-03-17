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Отмена соревнований из-за коронавируса

РУСАДА пока не намерено сокращать тестирование спортсменов из-за коронавируса

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая призвала спортсменов продолжать обновлять информацию о местонахождении

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено продолжать проводить серьезный допинг-контроль спортсменов, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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"С 17 марта сотрудники РУСАДА, работающие в московском офисе, в большинстве своем трудятся удаленно. Это решение было вызвано заботой о здоровье людей. Однако программа тестирования спортсменов пока остается в силе. Всем атлетам, включенным в пулы тестирования, необходимо внимательно относиться к системе ADAMS и обновлять информацию о местонахождении. Мы наблюдаем за дальнейшим развитием событий и будем действовать соответственно ситуации", - заметила Пахноцкая.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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