Три этапа Бриллиантовой лиги в Катаре и Китае перенесены из-за коронавируса

ТАСС, 17 марта. Три этапа легкоатлетической Бриллиантовой лиги в Катаре и Китае перенесены из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Этап в Катаре должен был стать первым в сезоне и пройти 17 апреля. Далее планировалось провести два этапа в Китае - 9 и 16 мая. Таким образом, старт Бриллиантовой лиги откладывается минимум до 24 мая, на эту дату запланированы соревнования в Стокгольме.

"Мы планируем провести этап в Шанхае 13 августа. Новые даты для соревнований в Дохе и второго перенесенного этапа в Китае еще не определены. Возможно, что соревнования пройдут после финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе, запланированного на 9-11 сентября, после чего будут определены победители лиги, если этому позволит глобальная ситуация", - говорится в заявлении пресс-службы World Athletics.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.