СМИ: УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты завершились до конца июня

ТАСС, 17 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассчитывает, что все матчи европейских первенств завершатся до конца июня. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По информации источника, во вторник клубы узнают о таком решении УЕФА после видеоконференции с участием представителей всех национальных ассоциаций. Также отмечается, что организация хочет, чтобы еврокубки были завершены, и европейские чемпионаты возобновились в одно время. Чемпионат Европы предполагается перенести на 2021 год.

На данный момент из-за пандемии коронавируса приостановлены почти все европейские чемпионаты, в том числе Англии, Германии, Италии, Испании и Франции. Чемпионат России официально не приостановлен, однако во вторник источник, близкий к лигам, сообщил ТАСС, что Российская премьер-лига (РПЛ), а также Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.