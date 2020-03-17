В Удмуртии отменили международный лыжный марафон имени Кулаковой

ИЖЕВСК, 17 марта. /ТАСС/. Организаторы отменили из-за коронавируса любительский международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой, который должен был состояться в Удмуртии 21 марта, сообщается во вторник на странице "Калашников-спорт" в Facebook.

"В связи с приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) третий международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой 21 марта не состоится", - сказано в сообщении.

О дальнейшей судьбе марафона и оплаченных слотах организаторы намерены сообщить позднее.

Впервые лыжный марафон имени Кулаковой прошел в декабре 2017 года. В стартах ежегодно принимают участие сотни спортсменов-любителей, которые приезжают в Удмуртию со всей страны и из-за рубежа.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 180 тыс. человек, более 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано более 90 случаев инфицирования.