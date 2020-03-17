Шорт-трекист Виктор Ан продолжает тренироваться и поддерживать форму в Южной Корее

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку, выступающий за сборную России, Виктор Ан находится в Южной Корее, спортсмен продолжает тренировки и готовится к чемпионату мира. Об этом ТАСС во вторник сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Чемпионат мира по шорт-треку должен был пройти в Сеуле с 13 по 15 марта. 26 февраля из-за распространения коронавируса было принято решение перенести турнир на неопределенный срок. По информации Международного союза конькобежцев (ISU), турнир пройдет не ранее середины октября 2020 года.

"Союз конькобежцев России поддерживает связь с Виктором Аном, он сейчас находится в Южной Корее. Виктор продолжает тренироваться, поддерживает форму и готовится к чемпионату мира, который был перенесен. На мировом первенстве в Южной Корее он должен был выступать в командных видах программы - эстафете и смешанной эстафете", - сказала Барышева.

Ану 34 года, он является самым титулованным шорт-трекистом в истории, в составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Ан стал трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в 134 странах, включая Китай, заразились 181 067 человека. Наибольшее количество случаев, не считая КНР, где уже прошел пик распространения коронавируса, зафиксировано в Италии (27 710 заразились, 2158 умерли, 2749 вылечились), Иране (14 991 заразились, 853 умерли, 1669 вылечились), Испании (11 178 заразились, 491 умер, 1098 вылечились) и Южной Корее (8320 заразились, 75 умерли, 1401 вылечился).