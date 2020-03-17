Кубок Америки по футболу перенесен на 2021 год

ТАСС, 17 марта. Кубок Америки по футболу в Аргентине и Колумбии перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Турнир изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года и с этого розыгрыша должен был быть синхронизирован с чемпионатом Европы, проведение которого было запланировано на те же даты в 12 европейских городах. Теперь европейское первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.