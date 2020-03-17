{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Кубок Америки по футболу перенесен на 2021 год

Турнир изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года

ТАСС, 17 марта. Кубок Америки по футболу в Аргентине и Колумбии перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Турнир изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года и с этого розыгрыша должен был быть синхронизирован с чемпионатом Европы, проведение которого было запланировано на те же даты в 12 европейских городах. Теперь европейское первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

С 2020 года Кубок Америки должен был проходить каждые четыре года, ранее турнир с 1975 года проводился с интервалом в два года. Самой титулованной командой Кубка Америки является сборная Уругвая с 15 победами, действующими чемпионами являются бразильцы. 

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Газзаев назвал абсолютно верным решение перенести чемпионат Европы по футболу
Во вторник УЕФА объявил о переносе турнира на 2021 год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС