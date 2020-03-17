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Футбол в России

Строительство домашнего стадиона ФК "Тамбов" должно завершиться в августе

Стадион находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Строительство домашнего стадиона футбольного клуба "Тамбов" должно быть завершено в августе. Об этом журналистам сообщил спортивный директор тамбовской команды Павел Худяков.

Первую часть сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" проводил на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, вторую - в Нижнем Новгороде. Домашний стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне принимала матчи первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.

"Пауза в чемпионате из-за коронавируса (которая продлится до 10 апреля - прим. ТАСС) повлияет положительно на строительство нашего стадиона в Тамбове, - сказал Худяков. - Появится какой-то еще срок, чтобы привести стадион к нормам, получить лицензию. У нас шла бумажная волокита, у нас под трибуной проходил коллектор, там шла куча согласований, сейчас экспертиза все подтвердила, все заключения получены, и я думаю, в ближайшее время начнется строительство. Думаю, что в августе должны закончить строительство стадиона".

После 22 матчей "Тамбов" набрал 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Теги
Российский футболТамбовская область
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