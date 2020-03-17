В Сочи при участии 130 человек стартовал финал зимней Спартакиады учащихся по керлингу

СОЧИ, 17 марта. /ТАСС/. Финальные соревнования по керлингу в рамках десятой зимней Спартакиады учащихся России 2020 года стартовали в Сочи при участии около 130 человек из 14 регионов России. Об этом во вторник сообщила ТАСС начальник сборных команд Краснодарского края по керлингу Елена Азимова.

"В турнире принимают участие 12 команд юношей и 14 команд девушек в общей сложности из 14 регионов России. Всего около 130 человек", - сообщила Азимова.

Она добавила, что по итогам первого дня финальных соревнований, в которых состязались команды юношей, первое место заняла сборная Иркутской области. Команда из Краснодарского края заняла второе место, а бронзу завоевали юноши из Москвы. Второй, заключительный день соревнований пройдет в среду. Состязаться между собой будут команды девушек.

Финальный этап десятой зимней Спартакиады учащихся России 2020 года проходит с 9 февраля по 3 апреля в четырех субъектах России: в Красноярске, Сочи, Челябинске и городе Чайковский Пермского края. По данным Министерства спорта РФ, всего в соревнованиях примут участие около 3,2 тыс. человек, которые разыграют 214 комплектов медалей и дипломов, 71 памятный приз и 19 комплектов кубков. В программу Спартакиады вошли 15 видов спорта, в том числе биатлон, бобслей (монобоб, скелетон), горнолыжный спорт, керлинг, лыжное двоеборье, санный спорт, сноуборд и спортивное ориентирование.