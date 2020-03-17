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Отмена соревнований из-за коронавируса

Все российские соревнования по регби перенесены до 20 апреля из-за коронавируса

В случае отсутствия вариантов по переносу соревнования должны быть отменены

ТАСС, 17 марта. Руководство Федерации регби России (ФРР) приняло решение перенести все внутренние турниры, запланированные до 20 апреля, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ФРР.

В случае отсутствия вариантов по переносу соревнования должны быть отменены. Эти меры касаются всех региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований по регби, регби-7, пляжному регби и регби на снегу, тренировочных сборов национальных команд. Министерство спорта РФ в понедельник отменило все международные соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса, внутрироссийские турниры, за исключением отборов на Олимпийские игры, было рекомендовано приостановить.

Планирование тренировочных сборов будет разрешено с 20 апреля согласно особым распоряжениям правительства и Министерства спорта РФ и только на спортивных базах Минспорта.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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