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Евро-2020

Минкомсвязь готова реализовать программу Fan ID, несмотря на перенос ЧЕ на 2021 год

Во вторник УЕФА объявил о переносе европейского первенства из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готово реализовать программу выдачи паспортов болельщика (Fan ID) для желающих посетить матчи перенесенного из-за пандемии коронавируса с лета 2020 на лето 2021 года чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе европейского первенства с 2020 на 2021 год. Этот турнир был перенесен впервые в истории. Планировалось, что европейское первенство пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летия турнира. Принять матчи должны были 12 европейских городов - Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам; в Санкт-Петербурге были запланированы три матча групповой стадии, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов.

"Готовы выполнить обязательства по обеспечению болельщиков Fan ID в 2021 году", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

Fan ID - нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи. Fan ID будет использоваться на матчах чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Как и во время чемпионата мира, по паспорту болельщика иностранцы смогут въехать в Россию, не оформляя визу.

По состоянию на конец февраля поступило 18 тыс. заявок, из них 12 тыс. - от россиян. Остальные - от иностранцев. Среди иностранных государств больше всего заявок поступило из Финляндии (2,7 тыс.), Германии (500) и Бельгии (430).

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

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Евро-2020
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