Прядкин создаст рабочую группу по выработке стратегии развития РПЛ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин планирует создать рабочую группу по выработке стратегии развития лиги на ближайшие пять лет. Об этом Прядкин рассказал журналистам.

Прядкин был переизбран президентом РПЛ на ближайшие пять лет.

"Я отчитывался уже о проделанных этапах работы, мне приятно, что коллеги поддержали мой отчет, - сказал Прядкин. - Мы старались отобразить основные направления. После выборов попросил слово и рассказал о своих планах на следующие пять лет. Есть план создать рабочую группу на выработке стратегии развития".

Прядкин назвал повышение заработка клубов от продажи телевизионных прав одной из главных задач российского футбола. "К сожалению, у нас нет конкуренции в сегменте платного телевидения, мы будем делать все для увеличения доходов от медийных прав, будущее за интернетом. Мы многое делаем, чтобы РПЛ была хорошим продуктом, сейчас изменились качество съемок, антураж вокруг матча, работа с аудиторией. Мы хотим, чтобы клубы как можно больше зарабатывали от телеправ", - отметил президент РПЛ.

РПЛ заключил контракт с "Матч ТВ" в июле 2018 года на четыре года. "То суммарное предложение, которое нам сделал "Матч ТВ", было выгоднее первоначального нашего плана по реализации коммерческих прав. Сумма от контракта небольшая, но клубы посчитали, что нужно взаимодействовать с ними, компания поддерживает футбол, хотели бы поблагодарить их за это. В конце декабря этого года сядем за круглый стол и обсудим KPI [ключевые показатели эффективности] действий, и там уже будем разрабатывать дальнейшие шаги реализации наших медийных прав", - заключил Прядкин.