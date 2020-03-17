Третьяк и Дегтярев предлагают усилить контроль за деятельностью спортивных агентов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член правления Федерации хоккея России (ФХР) Михаил Дегтярев совместно с президентом ФХР Владиславом Третьяком внесли на рассмотрение Госдумы пакет из четырех законопроектов, направленных на упорядочивание деятельности спортивных агентов и регулирование спортивных трансферов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе депутата Дегтярева.

"В России профессиональную деятельность осуществляют более тысячи спортивных агентов. При этом законодательство о физической культуре и спорте не содержит достаточных требований к порядку их допуска к работе с позиции государственного регулирования. Это непорядок", - заявил Дегтярев.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить Закон о спорте положением о необходимости установления обязательных требований к осуществлению агентами профессиональной деятельности. Минспорту РФ предлагается разработать требования к деятельности агентов по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы. По мнению депутатов, принятие законопроекта позволит усилить контроль за деятельностью спортивных агентов, а следовательно, повысить качество предоставляемых ими спортсменам и тренерам услуг.

Помимо этого, Дегтярев и Третьяк считают, что "в настоящее время законодательство о физической культуре и спорте не содержит ограничений, связанных с переходом спортсменов, осуществляющих спортивную подготовку". Согласно законопроекту, договор оказания услуг по спортподготовке может содержать нормы, устанавливающие ограничения перехода спортсменов в другие физкультурно-спортивные организации. Утверждение условий трансфера, а также наложение санкций возлагается на спортивные федерации.

"Многие годы государство вкладывает бюджетные средства в воспитание перспективных ребят. Однажды лучших спортсменов уводят профессиональные клубы, школы лишаются сильнейших игроков, команды разваливаются, зрители теряют интерес. А федерации о переходах ничего не знают. Поэтому компенсации при переходе должны учитывать расходы школ, читай - государства, на выращивание спортсменов, а федерации - определять правила и условия переходов", - заявил Дегтярев.

Международные трансферы

Еще один законопроект, который вносят Дегтярев и Третьяк, направлен на конкретизацию и дополнение полномочий общероссийских спортивных федераций.

"В настоящее время принадлежность проходящего спортивную подготовку спортсмена к физкультурно-спортивной организации определяется актом о зачислении в организацию за счет бюджетных ассигнований, а также договора об оказании услуг за счет средств физических или юридических лиц. Согласно законопроекту, заключение договора об оказании услуг по спортивной подготовке, устанавливающего принадлежность спортсмена, должно осуществляться в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями", - отмечают парламентарии.

Помимо этого, депутаты предлагают усовершенствовать порядок заключения спортсменами договоров с иностранными организациями. В частности, Третьяк и Дегтярев призывают усилить контроль за порядком международных переходов (трансферов) спортсменов.

"В настоящее время законодательство о физической культуре и спорте не содержит положений о порядке заключения договоров спортсменов со спортивными организациями иностранных государств. В России созданы все условия для построения идеальной спортивной карьеры. Агенты спортивного мира сегодня ломают судьбы сотен талантливых мальчишек во многих видах спорта, выманивая их за рубеж. Законопроектом мы предлагаем обязать спортсменов и их агентов заключать договоры с иностранными клубами только в соответствии с нормами, утвержденными российскими спортивными федерациями, ситуация на трансферном рынке пока напоминает вольницу, мы должны вернуть вопрос в поле зрения государства и федераций по видам спорта", - отметил Дегтярев.