Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Матюиди инфицирован коронавирусом

32-летний француз стал вторым игроком клуба после защитника Даниэле Ругани, которому был поставлен этот диагноз. Весь состав команды с 12 марта находится на карантине.

"Футболист Блез Матюиди прошел медицинское обследование, которое показало положительный результат на коронавирус COVID-19. Футболист с 11 марта находится дома на самоизоляции", - говорится в сообщении. Отмечается, что он чувствует себя хорошо, и симптомов болезни пока не испытывает.

В текущем сезоне Матюиди провел 31 матч за клуб, забил один гол и отдал две голевые передачи. В составе "Ювентуса", за который футболист выступает с лета 2017 года, он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В составе сборной Франции он провел 84 матча, забив девять мячей, стал вице-чемпионом Европы 2016 года во Франции и чемпионом мира 2018 года в России.

По последним данным, число умерших в Италии от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, превысило 2 тыс. человек, общее число инфицированных с начала пандемии достигло почти 28 тыс. человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.