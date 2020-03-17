{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

СМИ: Альварес и Головкин договорились провести третий бой 12 сентября

Поединок должен пройти в Далласе

ТАСС, 17 марта. Чемпион мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) мексиканец Сауль Альварес и казахстанский боксер Геннадий Головкин достигли договоренности о проведении третьего поединка. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The Athletic.

По информации источника, боксеры устно договорились по финансовым условиям поединка. Бой должен пройти 12 сентября в Далласе (США, штат Техас).

Первый поединок между Головкиным, владевшим в тот момент всеми тремя титулами чемпиона мира, и Альваресом прошел в 2017 году и завершился ничьей. Во втором бою казахстанец потерпел поражение решением судей и лишился поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).

С момента поражения от Альвареса в 2018 году Головкин провел два боя, одержав победы, в последнем поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 72,6 кг он победил по очкам украинца Сергея Деревянченко. Всего в послужном списке 37-летнего казахстанца 40 побед (35 нокаутом), одно поражение, одна ничья.

Альварес в своем последнем поединке победил нокаутом россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), однако позднее отказался от титула. Всего на счету 29-летнего Альвареса 53 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Четыре баскетболиста "Бруклина" заражены коронавирусом
Имена игроков не сообщаются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС