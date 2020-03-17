СМИ: Альварес и Головкин договорились провести третий бой 12 сентября

ТАСС, 17 марта. Чемпион мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) мексиканец Сауль Альварес и казахстанский боксер Геннадий Головкин достигли договоренности о проведении третьего поединка. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The Athletic.

По информации источника, боксеры устно договорились по финансовым условиям поединка. Бой должен пройти 12 сентября в Далласе (США, штат Техас).

Первый поединок между Головкиным, владевшим в тот момент всеми тремя титулами чемпиона мира, и Альваресом прошел в 2017 году и завершился ничьей. Во втором бою казахстанец потерпел поражение решением судей и лишился поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).

С момента поражения от Альвареса в 2018 году Головкин провел два боя, одержав победы, в последнем поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 72,6 кг он победил по очкам украинца Сергея Деревянченко. Всего в послужном списке 37-летнего казахстанца 40 побед (35 нокаутом), одно поражение, одна ничья.

Альварес в своем последнем поединке победил нокаутом россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), однако позднее отказался от титула. Всего на счету 29-летнего Альвареса 53 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи.