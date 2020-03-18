Президент European Athletics Хансен госпитализирован после инсульта

ТАСС, 18 марта. Глава Европейской легкоатлетической ассоциация (European Athletics) норвежец Свен-Арне Хансен госпитализирован после перенесенного инсульта. Об этом сообщает пресс-служба European Athletics.

73-летний Хансен перенес инсульт вечером 15 марта, когда был дома. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. Сообщается, что президент European Athletics проведет в больнице не менее одной недели, после чего у него будет курс реабилитации. Отмечается, что Хансену сделали тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

В начале следующей недели руководство European Athletics проведет видеоконференцию, чтобы распределить обязанности на время отсутствия президента организации. Информацию о ситуации получила и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics), членом которой является Хансен.

Хансен возглавляет European Athletics с 2015 года. Раньше он являлся президентом Норвежской легкоатлетической ассоциации (2003-2015).