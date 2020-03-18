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Распространение коронавируса нового типа

Футболист "Ливерпуля" Мане пожертвовал 45 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Сенегале

В стране зарегистрировано 27 случаев заражения
Садио Мане AP Photo/Frank Augstein
Описание
Садио Мане
© AP Photo/Frank Augstein

ТАСС, 18 марта. Нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Садио Мане пожертвовал €45 тыс. на борьбу с коронавирусом в Сенегале, уроженцем которого он является. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

По словам агента 27-летнего футболиста, Мане принял решение спонтанно, когда увидел растущее число зарегистрированных случаев заражения в Сенегале. Позже игрок опубликовал видео в социальных сетях, где призвал серьезно отнестись всех к ситуации и внимательно следить за своим здоровьем. Ранее из-за коронавируса был приостановлен чемпионат Англии по футболу. Руководство "Ливерпуля" приняло решение, что игроки будут заниматься самостоятельно по индивидуальным программам.

На сегодняшний день в Сенегале зарегистрировано 27 случаев заражения. Двое человек смогли вылечиться. Ранее руководство страны объявило о приостановке авиасообщения с Францией, Бельгией, Испанией, Португалией, Италией, Алжиром, Тунисом и Марокко.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
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