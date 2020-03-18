Первый случай инфицирования коронавирусом зафиксировали в НХЛ

ТАСС, 18 марта. Тест на коронавирус игрока канадского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Имя хоккеиста не афишируется. Отмечается, что у игрока проявлялись некоторые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией. Сейчас хоккеист изолирован и находится на карантине. Этот случай стал первым в НХЛ.

Руководство "Оттавы" сообщает, что на данный момент о результате теста уведомлены все, кто находился в тесном контакте со спортсменом. Медицинский штаб команды посоветовал членам семьи игрока соблюдать карантин, следить за состоянием своего здоровья и обращаться к персоналу клуба за помощью, если это будет необходимо. В составе команды выступают

По словам представителя министерства здравоохранения Канады Терезы Тэм, подтверждено 313 случаев заболевания в стране, причем они зафиксированы во всех десяти провинциях. Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в провинциях Онтарио (140), Альберта (56) и Квебек (39). Последней из провинций, где были подтверждены случаи заболевания, стала Новая Шотландия. Здесь коронавирус выявлен у трех человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.