СМИ: оставшиеся матчи чемпионата Англии по футболу могут пройти на нейтральных полях

ТАСС, 18 марта. Руководство Английской премьер-лиги изучает вариант проведения оставшихся матчей сезона высшего дивизиона чемпионата страны по футболу на нейтральных полях и при пустых трибунах. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По данным издания, матчи могут пройти на аренах в Мидленсе - районе в 200 км севернее от Лондона. На одном стадионе может проходить по несколько игр в день. При этом предполагается, что все матчи будут показаны по телевидению.

Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию с участием представителей 55 ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro. По итогам переговоров УЕФА рекомендовал завершить все национальные первенства до 30 июня.

Английская премьер-лига приостановила до 3 апреля все матчи из-за ситуации с коронавирусом. Также прерваны чемпионаты во втором, третьем и четвертом дивизионах и женской лиге. В чемпионате Англии до конца сезона осталось провести в общей сложности 92 матча. Лидером турнира является "Ливерпуль", который набрал 82 очка после 29 игр.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.