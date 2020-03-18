{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Абрамович предоставил для медиков отель на территории стадиона "Челси"

проживание в отеле предоставлено на два месяца, в случае необходимости срок будет увеличен
Роман Абрамович EPA-EFE/ANTHONY ANEX
Описание
Роман Абрамович
© EPA-EFE/ANTHONY ANEX

ТАСС, 18 марта. Владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович предоставил для проживания сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании отель, расположенный на территории стадиона лондонской команды "Стэмфорд Бридж". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

"Многим медицинским сотрудникам предстоят длительные рабочие смены, не все смогут добираться до дома или им будет необходимо совершать длительные поездки до дома. Предоставление жилья рядом с местом работы - наша поддержка этим важным сотрудникам в нынешнее непростое время", - говорится в заявлении.

Сообщается, что проживание в отеле предоставлено на два месяца, в случае необходимости срок будет увеличен. Все расходы возьмет на себя Абрамович.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли.

Реклама на ТАСС
Массовый спорт
В Сочи завершился финал зимней Спартакиады учащихся по керлингу
Всего в них принимали участие около 130 человек из 14 регионов России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС