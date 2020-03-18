Абрамович предоставил для медиков отель на территории стадиона "Челси"

ТАСС, 18 марта. Владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович предоставил для проживания сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании отель, расположенный на территории стадиона лондонской команды "Стэмфорд Бридж". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

"Многим медицинским сотрудникам предстоят длительные рабочие смены, не все смогут добираться до дома или им будет необходимо совершать длительные поездки до дома. Предоставление жилья рядом с местом работы - наша поддержка этим важным сотрудникам в нынешнее непростое время", - говорится в заявлении.

Сообщается, что проживание в отеле предоставлено на два месяца, в случае необходимости срок будет увеличен. Все расходы возьмет на себя Абрамович.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли.