Чемпионат России по фехтованию перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по фехтованию среди мужчин и женщин перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске с 17 по 24 апреля. О возможных новых сроках проведения турнира будет объявлено позднее.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли.