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Отмена соревнований из-за коронавируса

Чемпионат России по фристайлу в могуле и акробатике отменен из-за коронавируса

Соревнования были запланированы на 19-24 марта в Белогорске

ТАСС, 18 марта. Чемпионат России по фристайлу в дисциплинах "могул" и "акробатика" отменен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фристайла России (ФФР).

Соревнования были запланированы на 19-24 марта в Белогорске (Кемеровская область).

"Ситуация непростая, но мы работаем согласно документам правительства России и Минспорта России, - сказал президент ФФР Алексей Курашов. - Мы вынуждены были отменить чемпионат России по могулу и акробатике, первенство России, финал Кубка России в Кузбассе. Под вопросом остаются апрельские всероссийские детские старты. В настоящий момент идет чемпионат России по хафпайпу в Миассе Челябинской области, нам удалось согласовать его проведение с региональным министерством и курортом "Солнечная долина".

"В данном случае ключевым является даже не вопрос потерянных невозвратных средств, уже потраченных на подготовку ко всем этим мероприятиям, а принципы формирования сборных страны на следующий сезон. Результаты соревнований являются для нас основанием для отбора. На данный момент решаем, как нам выйти из этой ситуации, чтобы сохранить спортивный принцип - это наша основа", - добавил Курашов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Теги
РоссияОтмена соревнований из-за коронавируса
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