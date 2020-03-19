НБА может провести благотворительный матч во время перерыва в сезоне

ТАСС, 19 марта. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассматривает вариант проведения благотворительного матча во время перерыва в сезоне, связанного со вспышкой коронавируса. Об этом в интервью телеканалу ESPN рассказал комиссар лиги Адам Сильвер.

Руководство НБА 12 марта приняло решение приостановить регулярный чемпионат на неопределенный срок. Причиной стал положительный результат теста на коронавирус центрового "Юты" Руди Гобера. На сегодняшний день известно о заражении семи баскетболистов разных клубов. Ранее ESPN сообщал, что сезон может возобновиться в середине июня.

"Лига рассматривает три варианта возобновления регулярного чемпионата. Во-первых, мы можем дождаться, когда ситуация позволит принимать на аренах по 19 тыс. болельщиков. Во-вторых, матчи могут проходить без зрителей. Специалисты разрешат проводить встречи, если мы проверим всех игроков, тренеров и будем следовать протоколам, но необходимо понять, нужно ли это нам", - сказал Сильвер.

"Третьим вариантом, который мы сейчас рассматриваем, является проведение одного матча. Болельщики напряжены из-за отсутствия спортивных трансляций на телевидении, они застряли в своих домах и хотят отвлечься, их нужно развлечь. Это игра может носить благотворительный характер. Баскетболисты, которые примут в ней участие, будут проверены на вирус и проведут встречу в закрытом режиме", - добавил комиссар НБА.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения в США превысило 7,7 тыс. Умерли по меньшей мере 118 человек.