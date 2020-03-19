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Отмена соревнований из-за коронавируса

СМИ: руководство чемпионата Испании по футболу хочет возобновить сезон в середине мая

Турнир был прерван 12 марта из-за коронавируса

ТАСС, 19 марта. Президент Ла лиги, высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу, Хавьер Тебас надеется, что турнир будет возобновлен в середине мая. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Marca.

Чемпионат Испании был прерван 12 марта из-за коронавируса.

По словам главы лиги, в случае успешной борьбы с коронавирусом все европейские чемпионаты смогут возобновиться в середине мая. Также он отметил, что в зависимости от обстановки будет принято решение о проведении матчей национального первенства со зрителями.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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