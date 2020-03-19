Татьяна Овечкина: за 30 лет общество "Динамо" ни копейки не дало на баскетбольный клуб

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина попала в спорт по воле случая. Автомобильная авария могла поставить крест на ее карьере, но благодаря силе воли и упорству она стала одной из величайших спортсменок в истории. Сегодня ей исполнилось 70 лет.

ТАСС пообщался с баскетболисткой, которая вспомнила свое спортивное прошлое, рассказала, почему сначала выбрала волейбол, как смогла вернуться после тяжелейшей аварии, и поведала о том, как справляется с финансовыми трудностями в женском "Динамо".

О детстве после войны

Мой папа был шофером. После войны он приехал в Москву из Мордовии и работал на 16-й автобазе, где в том числе был капитаном футбольной команды. И дома у нас всегда было много спортинвентаря. Жили в Москве на Хорошевском шоссе, в бараке на 40 квартир. Но двор у нас был спортивный. И мы сами строили площадки — футбольную, баскетбольную.

Раньше не так все прятались друг от друга, как сегодня. Жили в бараке, но выходили на улицу, были танцы, были спортивные игры. Время было послевоенное, и все были очень дружны.

О страшной аварии в детстве

В детстве, когда мне было семь лет, попала под машину. Была очень серьезная травма, стоял вопрос об ампутации ноги, но чудом этого не произошло. Был открытый перелом, заражение крови, сильно изуродована нога - все очень несладко было, одним словом. Лежала целый год в больнице: одна операция, вторая, третья. К счастью, ногу сохранили. Пропустила целый год в школе, и на следующий год вновь пошла в первый класс.

Я была снята с урока физкультуры, ходила в школу в валенках. Естественно, не ходила ни на какую ритмику… Но у нас был такой спортивный двор, моя сестра занималась баскетболом — я смотрела на всех кругом и невероятно хотела заниматься спортом, и тогда во мне сработала сила воли. Выздороветь и начать заниматься было очень сложно, но я смогла.

Выбор в пользу баскетбола

Если честно, сначала я хотела заниматься волейболом. Пошла записываться в секцию, а в этот день не было записи в секцию. Но моя сестра занималась в баскетбольной секции и в этот день у неё была тренировка — я и попробовала. Про меня сказали: "Какая подвижная девочка. Пускай ходит". Я стала ходить, и вот — доходилась.

Не дать "Динамо" пропасть

Я должница "Динамо". Я выросла в этой команде, и она мне все дала. Все, что я имею в спорте, — благодаря тому, что я стала играть в баскетбол в этом обществе. Поэтому команду свою я не брошу. Буду биться до последнего. Не могу сделать так, чтобы женская команда пропала так же, как и мужская (клуб был расформирован в 2016 году из-за финансовых проблем, но в 2018 году был воссоздан и принял участие в розыгрыше Московской баскетбольной лиги — прим. ТАСС).

"Динамо" [общество] за 30 лет ни одной копейки не дало на клуб — мы вдвоём вместе с мужем старались сделать все возможное, чтобы команда жила, не пропала. Сейчас мне 70, сначала я играла, а потом в течение 30 лет и президент, и тренер, все в одном лице. Слава богу, что команда есть. Чтобы она существовала, нужны деньги. То, что я достаю, — с трудом хватает. Спасибо, всем друзьям, которые все понимают и идут на встречу. Иначе повторится ситуация, как с мужской командой, которой до сих пор нет. А наш клуб — исторический, самый первый в стране. Но я уверена, что будут хорошие времена и материальное положение будет лучше.

О победах в спорте

Абсолютно все победы в спортивной карьере одинаково ценны. Все они стоили больших трудов, времени, сил. Победы в спорте не даются легко. Здесь постоянные травмы, поездки, расставания. Надо и семью сохранить, и детей вырастить.

Я только родила старшего сына. Надо было ехать играть в Электросталь. Мороз –30 °C, играть некому. Надо было помочь команде. Муж был в армии тогда. Приехал на выходные домой, а нас с сыном нет — уехали в Электросталь. Но нужно было побеждать. Жертвовали всем тогда ради клуба, ради сборной.

Об уровне баскетбола в России сегодня

К сожалению, сейчас мы отстаем. Когда я играла, то мы ездили в США учили американок играть в баскетбол. Сейчас же все поменялось. Наоборот, мы теперь учимся у них играть и нам на сегодняшний день тяжеловато угнаться за ними. Хотя и гнаться-то уже не надо — надо просто играть. И, к сожалению, пришло время учиться у них.

Сборной России нужен русский тренер. Он должен понимать наших девчат, понимать психологию, знать их характеры. Поэтому правильно, что произошли перестановки.

Коронавирус перенес юбилей

Я должна была отмечать день рождения 20 марта, хотя день рождения у меня 19. Я пригласила всех в хороший ресторан, начала готовиться. А потом случился коронавирус, и пришлось эту чудесную встречу со всеми перенести на более поздний срок. Хочется пригласить всех девчонок, моих воспитанниц, всех друзей и моих девчат, с кем я рука об руку играла на протяжение многих лет. Должны приехать мои воспитанницы из Испании, Белоруссии, Германии. Но, к сожалению, получилось так. Так что мой юбилей перенесен на более поздний срок, когда все восстановится.

Сейчас самое главное — чтобы все были здоровы. Надо переждать эту беду. Все должны ответственно относиться к этой ситуации — от каждого зависит многое. И мировой спорт восстановится.

Записал Андрей Карташов