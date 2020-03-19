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ММА

Стали известны детали подготовки Нурмагомедова в условиях коронавируса

Бой Нурмагомедов - Фергюсон запланирован на 18 апреля
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов соблюдает меры безопасности в рамках подготовки к бою против американца Тони Фергюсона. Об этом ТАСС рассказали в зале AKA в Сан-Хосе (США, штат Калифорния), где готовится Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что зал АКА закрыт для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

"Сейчас максимально создана безопасность во время подготовки, - сказал собеседник агентства. - В зале находится только Хабиб и те, кто ему помогает. Никто другой в зал не допускается".

Бой Нурмагомедов - Фергюсон запланирован на 18 апреля. Изначально он должен был состояться в Нью-Йорке, однако был перенесен. В настоящий момент UFC ведет поиски место проведения поединка.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. 36-летний Фергюсон провел 28 боев, в которых одержал 25 побед и трижды уступил.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли.

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