Президент Греции пожелала Японии успеха в проведении Олимпийских игр

Греция передала организаторам Игр-2020 в Токио олимпийский огонь на скромной церемонии, которая прошла в четверг на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" при пустых трибунах в рамках превентивных мер против распространения коронавируса. По этой причине президент Греции на церемонии не присутствовала, хотя ранее и планировалось, что она будет на передаче огня организаторам токийской Олимпиады.

"Древняя Олимпия освещает дорогу в Токио, и все мы, греки, желаем удачи организаторам Олимпийских игр в Японии в этом году", - подчеркнула президент.

Она отметила, что олимпийский огонь, связующее звено между древними и современными Олимпийскими играми, завершает в четверг свое путешествие в стране, в которой он впервые был зажжен, и начинает путь в далекую Японию "в неблагоприятных условиях, в критический момент в истории олимпийского движения". "Беспрецедентная пандемия испытывает на стойкость население всей планеты", - сказала Сакелларопулу.

По ее словам, церемония вручения огня, пусть даже в отсутствие спортсменов и публики имеет сильный символизм. "Олимпийские игры - это не просто встреча спортсменов со всего мира, соревнующихся в духе благородства, это живое проявление сотрудничества народов, дружбы и взаимопонимания друг друга, гармонии, доброй воли, братства. Эти ценности, которые вдохновляли на благородную состязательность древних греков, как раз те, которые могут и должны быть сегодня нашим оружием против общего врага. С этими ценностями мы будем сражаться с ним, с ними мы его победим", - подчеркнула президент, поблагодарив Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции за укрепление олимпийского духа греческим обществом.

Огонь начал свой путь в Токио

Президент НОК Греции, член МОК Спирос Капралос получил олимпийский огонь от исполняющей роль верховной жрицы актрисы Ксанти Георгиу, которая зажигала его 12 марта при помощи параболического зеркала от солнечных лучей на развалинах античного храма Геры в Древней Олимпии, на родине Олимпиад. После этого он передал огонь представителю оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото, бывшей японской пловчихе, участвовавшей в летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте и ответственной за образовательный процесс ЮНИСЕФ в Греции. С этого момента олимпийский огонь начнет свой путь в город - организатор XXXII летних Олимпийских игр.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября. Власти Японии придерживаются последовательной позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению соревнований.