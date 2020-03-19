Президент НОК Греции надеется, что коронавирус не помешает Играм-2020 в Токио

АФИНЫ, 19 марта. /ТАСС/. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос надеется, что коронавирус не помешает проведению Игр-2020 в Токио. Об этом он заявил на церемонии передачи олимпийского огня организаторам летней Олимпиады в Японии, состоявшейся в четверг на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" при пустых трибунах в рамках превентивных мер против распространения коронавируса.

Капралос пожелал, чтобы путешествие олимпийского огня в Японию "принесло радость и, главным образом, надежду всем гражданам, которые подвергаются испытаниям в это время". "Будем надеяться, что олимпийский огонь, символ мира и солидарности, победит этот вирус, а затем олимпийское движение, объединенное и освобожденное от этого подлого врага, соберется в Токио для того, чтобы отпраздновать крупнейшее спортивное событие, которое объединяет все человечество, - Олимпийские игры! Удачи вам, японские друзья!" - сказал президент НОК.

Он отметил, что церемония проводится на стадионе "Панатинаикос" - в историческом месте, где были проведены первые Олимпийские игры современности в 1896 году. "Каждый раз, когда мы находимся здесь, чтобы передать олимпийский огонь стране - организатору Олимпийских игр, чувствуем огромное волнение. Потому что мы прощаемся с этим важным олимпийским символом, который объединяет все человечество, соединяет античные времена с современной эпохой", - сказал Капралос.

Президент НОК напомнил, что огонь для Игр в Токио был зажжен 12 марта в Древней Олимпии в присутствии президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. "К сожалению, распространение коронавируса заставило нас изменить первоначальные планы, принять трудные решения, остановив впервые эстафету олимпийского огня по греческой территории, чтобы защитить наших граждан и общественное здоровье. Мы сожалеем, что вы, наши уважаемые друзья из [оргкомитета] "Токио-2020", не смогли приехать в Грецию, чтобы быть с нами здесь сегодня. К сожалению, церемония передачи олимпийского огня сегодня не может быть проведена так, как мы ее планировали, но ни в коем случае олимпийский огонь не потерял своего блеска, не становятся более блеклыми сигналы, которые он посылает", - подчеркнул Капралос.

По его словам, НОК Греции передает олимпийский огонь Японии с чувством глубокого уважения и солидарности. "Наши две страны связывает традиционная дружба, которая уходит в глубину веков. Сегодня огонь олимпизма - это большая благоприятная возможность для того, чтобы вспомнить о наших крепких связях. Я уверен, что вы примете и будете чтить олимпийский огонь с теми же чувствами и соответствующим уважением, потому что для нашей страны он является частью нашей культуры", - сказал президент НОК.

Перемены в церемонии

Греция передала организаторам Игр-2020 в Токио олимпийский огонь на скромной церемонии, которая прошла в четверг на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос". Из-за превентивных мер против распространения коронавируса на нее не допустили зрителей и журналистов, были отменены участие президентской гвардии и оркестра афинской мэрии, шоу с участием 140 японских детей, традиционное театрализованное представление жриц и планировавшийся затем концерт с участием звезд греческой эстрады. На церемонии, на которую не приехали известные японские спортсмены, не присутствовала и президент Греции Екатерини (Катерина) Сакелларопулу, хотя ранее это было запланировано.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября. Власти Японии придерживаются последовательной позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению соревнований.