{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Линус Умарк: вернусь в Россию, если КХЛ возобновит плей-офф

Лучший бомбардир Кубка Гагарина вернулся в Швецию на время паузы в чемпионате
Линус Умарк Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Линус Умарк
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Шведский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк вернется в Россию, если руководство Континентальной хоккейной лиги решит возобновить плей-офф. Комментарий игрока приводит шведское издание Expressen.

На эту тему

Ранее Умарк, который является лучшим бомбардиром Кубка Гагарина, написал в Instagram, что КХЛ подвергнет риску всех участников соревнований, решив продолжить сезон. Также он назвал худшим из возможных вариант приостановки чемпионата, учитывая, что ведущие европейские лиги турниры отменили.

"Да, это закончилось тем, что мы захотели улететь домой, я приземлился в Швеции прошлой ночью. Мне разрешили вернуться, но я готов улететь обратно, если плей-офф возобновится", - сказал Умарк.

17 апреля КХЛ приостановила сезон до 10 апреля. Во втором раунде плей-офф "Салават Юлаев" должен был сыграть с казанским "Ак Барсом", который ранее предложил лиге завершить турнир.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Отбор к Олимпийским играм в синхронном плавании пройдет с 30 апреля по 3 мая
Ранее соревнования были перенесены на неопределенный срок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС