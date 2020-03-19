Линус Умарк: вернусь в Россию, если КХЛ возобновит плей-офф

Ранее Умарк, который является лучшим бомбардиром Кубка Гагарина, написал в Instagram, что КХЛ подвергнет риску всех участников соревнований, решив продолжить сезон. Также он назвал худшим из возможных вариант приостановки чемпионата, учитывая, что ведущие европейские лиги турниры отменили.

"Да, это закончилось тем, что мы захотели улететь домой, я приземлился в Швеции прошлой ночью. Мне разрешили вернуться, но я готов улететь обратно, если плей-офф возобновится", - сказал Умарк.

17 апреля КХЛ приостановила сезон до 10 апреля. Во втором раунде плей-офф "Салават Юлаев" должен был сыграть с казанским "Ак Барсом", который ранее предложил лиге завершить турнир.