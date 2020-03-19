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Отмена соревнований из-за коронавируса

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ отменен из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти в Краснодаре с 1 по 4 апреля

ТАСС, 19 марта. Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Турнир должен был пройти с 1 по 4 апреля. Отмечается, что федерация планирует провести Кубок России в Краснодаре согласно плану - с 25 по 30 апреля. Также отменено первенство России среди спортсменов не старше 19 лет (с 5 по 9 апреля).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 147 случаев заражения, умер один человек.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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