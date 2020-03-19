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Отмена соревнований из-за коронавируса

Тренерский совет Союза биатлонистов России заочно подведет итоги сезона из-за коронавируса

Отчет будет сформирован до 25 марта

ТАСС, 19 марта. Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) заочно подведет итоги сезона из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Отчет о работе и результатах в сезоне-2019/20 будет сформирован до 25 марта.

Ранее из-за коронавируса была отменена часть гонок предпоследнего этапа Кубка мира в финском Контиолахти, а также заключительный этап в норвежском Холменколлене. На ноябрь был перенесен чемпионат России, который должен был пройти с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.

В мужском индивидуальном зачете Кубка мира лучшим из россиян стал Александр Логинов (седьмое место), в женском - Екатерина Юрлова-Перхт (17). В эстафетном зачете мужчины стали четвертыми, женщины - седьмыми. В Кубке наций мужская сборная России заняла четвертое место, женская - пятое.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
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