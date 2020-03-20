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Футболисты "Айнтрахта" пройдут двухнедельный карантин

Клуб подтвердил наличие коронавируса у одного из игроков

ТАСС, 20 марта. Игроки немецкого клуба "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне) отправятся на двухнедельный карантин в связи с обнаружением коронавируса у одного из футболистов команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист, чье имя не разглашается, прошел тест после жалоб на недомогание и появления симптомов заболевания. Результат оказался положительным. Теперь игрокам, тренерскому штабу и персоналу клуба предстоит пройти тестирование и отправиться на двухнедельный карантин.

Руководство команды также обратилось к журналистам. "Айнтрахт" заявил, что никаких комментариев по данной ситуации не будет, так как сейчас приоритетом является здоровье всех представителей клуба.

"Наверное, это просто вопрос времени, но мы переживем сложную ситуацию. Подобное может случиться с каждым. Именно поэтому каждый должен взять на себя ответственность и оставаться дома", - сказал спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. летальных исходов.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
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