Михеев признан лучшим новичком клуба НХЛ "Торонто" в сезоне-2019/20

ТАСС, 20 марта. Российский нападающий Илья Михеев стал лучшим новичком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" в сезоне-2019/20. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на русскоязычную версию сайта НХЛ.

Михеев подписал контракт с "Торонто" в мае прошлого года, в сезоне-2019/20 россиянин набрал 23 очка (8 шайб + 15 передач) в 39 матчах. В ночь на 28 декабря Михеев получил повреждение в гостевом матче против "Нью-Джерси" (5:4). В одном из эпизодов нападающий получил порез кисти и не смог доиграть встречу. Его отправили в больницу для обследования, позднее ему была проведена операция по восстановлению артерий и сухожилий запястья, срок реабилитации 25-летнего форварда должен составить не менее трех месяцев.

В Континентальной хоккейной лиге нападающий выступал за омский "Авангард", в составе которого провел 268 игр и набрал 141 очко (68+73).

Самым ценным игроком "Торонто" признан форвард Остон Мэттьюз, установивший в сезоне-2019/20 личный рекорд по числу заброшенных шайб (47), всего в активе 22-летнего форварда 80 (47+33) очков в 70 матчах.

"Торонто" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко после 70 встреч. 12 марта НХЛ объявила о приостановке матчей регулярного чемпионата из-за распространения коронавируса.