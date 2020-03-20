Матыцин призвал спортсменов к сохранению спокойствия во время пандемии коронавируса

ТАСС, 20 марта. Президент Международной федерации университетского спорта (FISU), министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с видеообращением, в котором призвал атлетов к сохранению спокойствия во время пандемии коронавируса. Обращение опубликовано на официальном канале FISU в YouTube.

"Как вы знаете, во всем мире принимаются решения об отмене крупных спортивных, образовательных и культурных мероприятий из-за пандемии коронавируса, - сказал Матыцин. - Помня о безопасности наших спортсменов, официальных лиц, персонала и общественности, FISU также пришлось отложить или отменить многие мероприятия, запланированные на ближайшее время. Безопасность должна быть нашим главным приоритетом".

"В настоящее время сотрудники FISU работают из дома, но мы продолжаем следить за развитием ситуации. Надеюсь, летом спорт вернется в нашу жизнь, но пока я призываю вас к терпению и спокойствию. Мы благодарны за поддержку и понимание", - добавил глава FISU.