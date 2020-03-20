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Голкипер "Салавата Юлаева" Метсола не видит смысла в возобновлении плей-офф КХЛ в апреле

Во вторник Континентальная хоккейная лига приняла решение приостановить сезон до 10 апреля

ТАСС, 20 марта. Финский вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Юха Метсола считает неправильным возобновление плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в апреле. Комментарий Метсолы приводит финское издание Ilta Sanomat.

17 марта КХЛ приостановила сезон до 10 апреля. Во втором раунде плей-офф "Салават Юлаев" должен сыграть с казанским "Ак Барсом", который ранее предложил лиге завершить турнир. На данный момент иностранные игроки уфимской команды получили разрешение от клуба отправиться домой до 30 марта.

"Нет смысла продолжать плей-офф ни по спортивному принципу, ни с точки зрения здравого смысла. Если в апреле возобновят плей-офф, какова будет ценность такого чемпионата? Будет сложно настроиться на игры должным образом, это неправильно, когда весь мир находится в кризисе", - сказал Метсола.

Ранее одноклубник Метсолы швед Линус Умарк написал в Instagram, что КХЛ подвергнет риску всех участников соревнований, решив продолжить сезон. Также он назвал худшим из возможных вариант приостановки чемпионата, учитывая, что ведущие европейские лиги турниры отменили.

Ранее с турнира снялись финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс". На данный момент в сетке остались московские ЦСКА и "Динамо", петербургский СКА, казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев" и новосибирская "Сибирь".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.

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